у рівнобедреий прямокутний трикутник з катетом 6 см вписано квадрат так, що прямий кут у них спільний. Знайдіть перимт квадратаю

Геометрия

у рівнобедреий прямокутний трикутник з катетом 6 см вписано квадрат так, що прямий кут у них спільний. Знайдіть перимт квадратаю

Автор: Гость