у рівнобедреий прямокутний трикутник з катетом 6 см вписано квадрат так, що прямий кут у них спільний. Знайдіть перимт квадратаю

Геометрия
у рівнобедреий прямокутний трикутник з катетом 6 см вписано квадрат так, що прямий кут у них спільний. Знайдіть перимт квадратаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр квадрата равен 3*4=12 см. Квадрат можно вписать втреугольник соединив середины сторон . Следовательно 6/2=3 - есть сторона квадрата дляданногого условия задачи.
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