С2.2 сочинение рассуждение. Если человек не чурбан, вовсе не значит , что его следует благодарить.

Гость: Гость:

Если человек чувствительный - не обязательно его за это благодарить, так как любой нормальный человек обладает чувствами, способен к сопереживанию. Это не исключительное качество, и не геройство, это свойственно должно быть всем людям, как и способность дышать, ходить. Мы же не благодарим людей за то, что они дышат. Это само собойм присуще живомц существу, точно так же, как испытывать чувства - присуще любому человеку.Я считаю,что всех нужно благодарить,к какой бы ты национальности и расе не относится, будь ты еврей или татар! Мы все живем в одной стране. И не нужно разжигать национальную рознь,это ни к чему хорошему не приведет. и если человек тебе в чем-то помог,подсказал,уверил тебя ты должен быть благодарен ему,хотя бы за то что он ЧЕЛОВЕК,точно такой же как и ты .