какие предложения можно состоавить с фразеологизмами:"Не на того напал,Этого ещё не хватало,Не сойти мне  с этого места"поодскажииите))

Минуту спустя,он понял,что не на того напал. "Этого еще не хватало!"-воскликнул папа,смотря на завязавшуюся драку. И тогда,Вова яростно прошипел:"Не сойти мне с этого места,если я не прав!"

Гость: Гость:

Не на того напал!-подумал мальчик и дал отпор обидчику. Этого ещё не хватало!-раздраженно сказала мама ,увидев,что сын пришел домой грязный Это правда или не сойти мне с этого места!-доказывал правоту своего рассказа парень.