какие предложения можно состоавить с фразеологизмами:"Не на того напал,Этого ещё не хватало,Не сойти мне с этого места"поодскажииите))
Русский язык
какие предложения можно состоавить с фразеологизмами:"Не на того напал,Этого ещё не хватало,Не сойти мне с этого места"поодскажииите))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минуту спустя,он понял,что не на того напал. "Этого еще не хватало!"-воскликнул папа,смотря на завязавшуюся драку. И тогда,Вова яростно прошипел:"Не сойти мне с этого места,если я не прав!"
Гость:
Не на того напал!-подумал мальчик и дал отпор обидчику. Этого ещё не хватало!-раздраженно сказала мама ,увидев,что сын пришел домой грязный Это правда или не сойти мне с этого места!-доказывал правоту своего рассказа парень.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
прямая y=5x+8 параллельна касательной к графику ф-ии y=x(в квадрате) +4х + 5. Найти абсциссу точки касания. (В8)
Физика
найдите удельную теплоёмкость вещества, если при нагревании его количества массой 200 г от 12 до 16,4 •С(градусов по Цельсии) потребовалось 300 Дж ...