какие предложения можно состоавить с фразеологизмами:"Не на того напал,Этого ещё не хватало,Не сойти мне  с этого места"поодскажииите))

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какие предложения можно состоавить с фразеологизмами:"Не на того напал,Этого ещё не хватало,Не сойти мне  с этого места"поодскажииите))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минуту спустя,он понял,что не на того напал. "Этого еще не хватало!"-воскликнул папа,смотря на завязавшуюся драку. И тогда,Вова яростно прошипел:"Не сойти мне с этого места,если я не прав!"
Гость:
Не на того напал!-подумал мальчик и дал отпор обидчику. Этого ещё не хватало!-раздраженно сказала мама ,увидев,что сын пришел домой грязный Это правда или не сойти мне с этого места!-доказывал правоту своего рассказа парень. 
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