Представьте в виде многочлена 1)(a-1)(a+1)(a^2+1) 2)(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)
Алгебра
Представьте в виде многочлена 1)(a-1)(a+1)(a^2+1) 2)(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(а^2-1)(а^2+1)=(а^4-1) 2)(х^4-1)(х^4+1)(х^8+1)=(х^8-1)(х^8+1)=(х^16-1)
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