прямая y=5x+8 параллельна касательной к графику ф-ии y=x(в квадрате) +4х + 5. Найти абсциссу точки касания. (В8)

Математика
прямая y=5x+8 параллельна касательной к графику ф-ии y=x(в квадрате) +4х + 5. Найти абсциссу точки касания. (В8)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту касательной. А так как прямая у=5х+8, то угловой коэффициент равен 5. Возьмем производную: у ' = 2x+4 и приравняем к 5.  2x+4=5,   2x=1,   x=1/2 
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