Вычислите плиииз 27 в-4 степени/9 в -5 степени*3 в -3 степени

Алгебра
Вычислите плиииз 27 в-4 степени/9 в -5 степени*3 в -3 степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27^(-4)=(3^3)^(-4)=3^(-12);   9^(-5)=(3^2)^(-5)=3^(-10), знаменатель:   3^(-10)*3^(-3)=3^(-13) дробь:    3^(-12) / 3^(-13) = 3^(-12+13)=3
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