Использует ли человек в промышленности принцип цикличности,распространенный в природе?
Биология
Использует ли человек в промышленности принцип цикличности,распространенный в природе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самом деле - не особо, но в настоящее время появляется все больше и больше перерабатывающих предприятий. Сейчас мы можем провести пареллель: создание изделия - его работа - ветхость - переработка = рождение - жизнь - старость - смерть и разложение. Т.е., однозначно, сейчас проявляется сходство.
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