Использует ли человек в промышленности принцип цикличности,распространенный в природе?

Гость: Гость:

На самом деле - не особо, но в настоящее время появляется все больше и больше перерабатывающих предприятий. Сейчас мы можем провести пареллель: создание изделия - его работа - ветхость - переработка = рождение - жизнь - старость - смерть и разложение. Т.е., однозначно, сейчас проявляется сходство.