сделать викторину по Горькому "Детство"(Детство горького)

Гость: Гость:

1.Когда родился Максим Горький?( 16 марта 1868 г.) 2.Где он родился?( в Нижнем Новгороде) 3.Как звали мать будующего писателя?(Варвара Васильевна) 4.Где провел детские годы?(в доме своего деда Кширина)