сделать викторину по Горькому "Детство"(Детство горького)
Литература
сделать викторину по Горькому "Детство"(Детство горького)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Когда родился Максим Горький?( 16 марта 1868 г.) 2.Где он родился?( в Нижнем Новгороде) 3.Как звали мать будующего писателя?(Варвара Васильевна) 4.Где провел детские годы?(в доме своего деда Кширина)
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