сделать викторину по Горькому "Детство"(Детство горького)

Литература
сделать викторину по Горькому "Детство"(Детство горького)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Когда родился Максим Горький?( 16 марта 1868 г.) 2.Где он родился?( в Нижнем Новгороде) 3.Как звали мать будующего писателя?(Варвара Васильевна) 4.Где провел детские годы?(в доме своего деда Кширина)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вычислите плиииз 27 в-4 степени/9 в -5 степени*3 в -3 степени
Ответить
Биология
Использует ли человек в промышленности принцип цикличности,распространенный в природе?
Ответить
Русский язык
Срочно нужно сочинение Эхо Чернобыля.Но не из интернета.
Ответить
Геометрия
в прямой призме abca1b1c1 Основанием является треугольник abc, угол C равен 90°, ab=13, bc=12. Найти площадь боковой поверхности.
Ответить
Русский язык
какие предложения можно состоавить с фразеологизмами:"Не на того напал,Этого ещё не хватало,Не сойти мне  с этого места"поодскажииите))
Ответить