Решите окислительно - восстановительные уравнения и расставьте коэффициенты с помощью электронного баланса 1)HNO3 + Al = Al(NO3)3 + H2O + NH4NO3 2)PH3 AgNO3 + H2O = H3PO4 + Ag + HNO3
Химия
Решите окислительно - восстановительные уравнения и расставьте коэффициенты с помощью электронного баланса 1)HNO3 + Al = Al(NO3)3 + H2O + NH4NO3 2)PH3 AgNO3 + H2O = H3PO4 + Ag + HNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 27NH4NO3 + 9H2O Al(0) - 3e = Al+3 N(+5) + 8e = N-3 2) PH3 + 8AgNO3 + 4H2O = H3PO4 + 8Ag +8HNO3 Ag (+1) +1e = Ag 0 P (-3) -8e = P +5
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