Помогите пожалуйста составить 2 системы уравнения по данной задачке: Из двух городов, расстояние мех которыми 52 км, одновременно отправились навстречу друг другу два велосипедиста и встретились через 2 часа. Найдите скорость к...

Гость: Гость:

пусть скорость первого х км/ч, тогда он проехал до встречи 2х км. Пусть скорость второго у км/ч, тогда до встречи он проехал 2у км. А вместе они проехали 52 км. Первое уравнение: 2x+2y=52. Второй за 3 часа проедет 3у км, первый за 2 часа 2х км. Второй проезжает на 18 км больше. Второе уравнение: 3y-2x=18. Таким образом, получили систему двух уравнений с двумя неизвестными