Помогите пожалуйста составить 2 системы уравнения по данной задачке: Из двух городов, расстояние мех которыми 52 км, одновременно отправились навстречу друг другу два велосипедиста и встретились через 2 часа. Найдите скорость к...
Алгебра
Помогите пожалуйста составить 2 системы уравнения по данной задачке: Из двух городов, расстояние мех которыми 52 км, одновременно отправились навстречу друг другу два велосипедиста и встретились через 2 часа. Найдите скорость каждого велосипедиста, если известно, что второй проезжает за 3 часа на 18 км больше, чем первый - за 2 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость первого х км/ч, тогда он проехал до встречи 2х км. Пусть скорость второго у км/ч, тогда до встречи он проехал 2у км. А вместе они проехали 52 км. Первое уравнение: 2x+2y=52. Второй за 3 часа проедет 3у км, первый за 2 часа 2х км. Второй проезжает на 18 км больше. Второе уравнение: 3y-2x=18. Таким образом, получили систему двух уравнений с двумя неизвестными
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