от причала вниз по реке отправили плот, КОТОРЫЙ ДВИГАЛСЯ4 км.ч , через 3 часа вслед за ним вышла лодка. её собственная скорость 9 км.ч . на каком рассстояние от причала лодка досигнет плот? Спасайтеоч надо

Математика

от причала вниз по реке отправили плот, КОТОРЫЙ ДВИГАЛСЯ4 км.ч , через 3 часа вслед за ним вышла лодка. её собственная скорость 9 км.ч . на каком рассстояние от причала лодка досигнет плот? Спасайтеоч надо

Автор: Гость