от причала вниз по реке отправили плот, КОТОРЫЙ ДВИГАЛСЯ4 км.ч , через 3 часа вслед за ним вышла лодка. её собственная скорость 9 км.ч . на каком рассстояние от причала лодка досигнет плот? Спасайтеоч надо
Математика
от причала вниз по реке отправили плот, КОТОРЫЙ ДВИГАЛСЯ4 км.ч , через 3 часа вслед за ним вышла лодка. её собственная скорость 9 км.ч . на каком рассстояние от причала лодка досигнет плот? Спасайтеоч надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*3=12(км)-расстояние,которое нужно сократить лодке. 2)9-4=5(км/ч)-разница скоростей. 3)12:5=2,4(ч)-время,через которое лодка догонит плот. 4)9*2,4=21,6(км)-рассстояние от причала,когда лодка досигнет плот
Гость:
1)Сколько км успел проплыть плот за 3 часа? 3 х 4 = 12 км 2)На сколько км в час лодка движется быстрее? 9 - 4 = 5км/ч 3) За какое время лодка догонит плот? 12 : 5 = 2,4 ч 4) На каком расстоянии от причала лодка настигнет плот ? 9 х 2,4 = 21,6 км Ответ : Лодка настигнет плот на расстоянии 21,6 км от причала
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