Плавающим в воде деревянный брусок вытеснил 0,5 воды . Каков вес бруска? пли3 напишите что дано, анализ и решение сразу!

Физика

Плавающим в воде деревянный брусок вытеснил 0,5 воды . Каков вес бруска? пли3 напишите что дано, анализ и решение сразу!

Автор: Гость