Плавающим в воде деревянный брусок вытеснил 0,5 воды . Каков вес бруска? пли3 напишите что дано, анализ и решение сразу!

Физика
Плавающим в воде деревянный брусок вытеснил 0,5 воды . Каков вес бруска? пли3 напишите что дано, анализ и решение сразу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько вытеснил брусок-таков и его вес. 0,5-вес бруска.
Гость:
Условие плавания:  m*g-Fa=0  m*g=Fa=pж*g*V  V=0,5л=0,5*10^-3 м^3  m*g=1000*10*0,5*10^-3=5H
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