компания имеет прибыль в месяц 5 млн. руб. От прибыли она перечисляет 28% на строительство, из них 7% перечисляет на сельское хоз-во. Какая сумма перечисляется на сельское хоз-во?

Алгебра

компания имеет прибыль в месяц 5 млн. руб. От прибыли она перечисляет 28% на строительство, из них 7% перечисляет на сельское хоз-во. Какая сумма перечисляется на сельское хоз-во?

Автор: Гость