компания имеет прибыль в месяц 5 млн. руб. От прибыли она перечисляет 28% на строительство, из них 7% перечисляет на сельское хоз-во. Какая сумма перечисляется на сельское хоз-во?
Алгебра
компания имеет прибыль в месяц 5 млн. руб. От прибыли она перечисляет 28% на строительство, из них 7% перечисляет на сельское хоз-во. Какая сумма перечисляется на сельское хоз-во?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5млн.-100% Хмлн.-28% Х=28*5:100=1.4млн. 1.4млн.-100% Хмлн.-7% Х=7*1.4:100=0.098млн.=98000 Ответ:98000
Гость:
Прибыль - 5000000руб <----I на строит.- ?руб , 28%--------------I <------I На сельск.хоз. - ? руб, 7%----------------------I 5000000 руб - 100% х руб - - 28% х-5000000*28:100=1400000 (руб) - на строит 1400000 руб - 100% х руб - 7% х=1400000*7:100=98000 (руб) Ответ: На сельское хозяйство порочисляется 98000 руб
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