Подумайте,почему химические элементы многократно участвуют в биологическом обороте,а с энергией это не происходит?
Биология
Подумайте,почему химические элементы многократно участвуют в биологическом обороте,а с энергией это не происходит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что энергия тратится на процессы жизнедеятельности, а часть её рассеивается в виде тепла. А элементы не тратятся, они могут участвовать в круговороте.
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