6900: ( 150+x)= 30
Математика
6900: ( 150+x)= 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6900/(150+x)=30 150+x=6900/30 x=6900/30-150=230-150=80
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