На свой день рождения кот Леопольд приготовил 48 пирожных трех видов. Миндальных пирожных на 2 больше, чем песочных, но на 2 меньше, чем бисквитных. Сколько пирожных каждого вида приготовил кот Леопольд?

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Пусть миндальных пироженных было х штук, тогда бискитных было 2+х, а песочных х-2, т.к всего 48, значит можно составить уровнение) х+(х+2)+(х-2)=48 3х=48 х=16 16 пирожен было миндальных, значит 16+2=18 было бисквитных, 16-2=14 было песочных