На свой день рождения кот Леопольд приготовил 48 пирожных трех видов. Миндальных пирожных на 2 больше, чем песочных, но на 2 меньше, чем бисквитных. Сколько пирожных каждого вида приготовил кот Леопольд?
Математика
На свой день рождения кот Леопольд приготовил 48 пирожных трех видов. Миндальных пирожных на 2 больше, чем песочных, но на 2 меньше, чем бисквитных. Сколько пирожных каждого вида приготовил кот Леопольд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
песочных - ? <---I ] Миндальных - ?, 2п. > чем --------I на 2п <, чем-----I } 48 п Бисквитных - <----------------I ] песочных - (х-2) миндальных - х бисквитных - (х+2) (х-2)+х+(х+2)=48 х-2+х+х+2=48 х+х+х=48-2+2 3х=48 х=48:3 х=16 миндальных=16п. песочных=16-2=14п. бисквитных=16+2=18п.
Гость:
Пусть миндальных пироженных было х штук, тогда бискитных было 2+х, а песочных х-2, т.к всего 48, значит можно составить уровнение) х+(х+2)+(х-2)=48 3х=48 х=16 16 пирожен было миндальных, значит 16+2=18 было бисквитных, 16-2=14 было песочных
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