На свой день рождения кот Леопольд приготовил 48 пирожных трех видов. Миндальных пирожных на 2 больше, чем песочных, но на 2 меньше, чем бисквитных. Сколько пирожных каждого вида приготовил кот Леопольд?

Математика
На свой день рождения кот Леопольд приготовил 48 пирожных трех видов. Миндальных пирожных на 2 больше, чем песочных, но на 2 меньше, чем бисквитных. Сколько пирожных каждого вида приготовил кот Леопольд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
песочных - ?                           <---I                            ] Миндальных - ?, 2п. > чем --------I на 2п <, чем-----I  } 48 п Бисквитных -                                    <----------------I  ]   песочных - (х-2) миндальных - х бисквитных - (х+2)   (х-2)+х+(х+2)=48 х-2+х+х+2=48 х+х+х=48-2+2 3х=48 х=48:3 х=16   миндальных=16п. песочных=16-2=14п. бисквитных=16+2=18п.        
Гость:
Пусть миндальных пироженных было х штук, тогда бискитных было 2+х, а песочных х-2, т.к всего 48, значит можно составить уровнение) х+(х+2)+(х-2)=48 3х=48 х=16 16 пирожен было  миндальных, значит 16+2=18 было бисквитных, 16-2=14 было песочных
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