Sabcd-правильная пирамида So-высота=sqrt(6) угол Sao=60 градусов а)sa=? б)Sбок

Гость: Гость:

а)ИЗ треугольника AOS(угол О=90 град.): SA = SO:cosSAO = sqrt(6): cos60 = sqrt(6):0,5 = 2sqrt(6). б) Sбок = Pl / 2. Необходимо найти апофему l и сторону основания. ИЗ треугольника AOS(угол О=90 град.): ОА=SO: tg SAO = sqrt(6): sqrt(3)=sqrt(2)/ ОА - половина диагонали квадрата АВСD. Тогда вся диагональ АС = 2sqrt(2). Посвойству правильного 4-х угольника, сторона квадрата в sqrt(2)рах меньше его диагонали. Тогда а=АВ=2. Р = 4а = 4*2=8 Пусть SК - апофема l. ОК - проекция апофемы на плоскость основания. ОК = 0,5 АВ = 2:2=1. Из треугольника SOK (угол SOK = 90 град)по теореме Пифагора: SK= sqrt(6+1)=sqrt(7) Sбок = 8*sqrt(7) / 2 = 4sqrt(7).