решыте уровнение 9у во второй степени-1=0
Алгебра
решыте уровнение 9у во второй степени-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение простое, нужно только перенести -1 с обратным знаком по другую сторону уравнения. 9у²-1=0 9у² =1 у² =¹/₉ у=√¹/₉ у=±⅓
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