1.Укажите наиболее специфичные черты географического положения дальнего востока. 2.Расскажите об исследователях Дальнего Востока,назовите и покажите географические объекты,носящие их имена. 3.Дайти характеристику рельефа Дальне...
Українська література
1.Укажите наиболее специфичные черты географического положения дальнего востока. 2.Расскажите об исследователях Дальнего Востока,назовите и покажите географические объекты,носящие их имена. 3.Дайти характеристику рельефа Дальнего Востока 4.Почему размещение почв дальнего Востока отличается от схема зональности Русской равнины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Окраина (восточная) Евразии, выход в Тихий океан, близость Японии, Китая, Мусонный климат, сейсмоопасная территория, удаленность от центра, протяженность с севера на юг - различия в климате. 2. не знаю. 3. рельеф в основном горный. Дальний восток расположен в сейсмическойзоне (землетрясения, цунами). На юге преобладают средневысотные и низкие горы, на полуострове Камчатка выделяются высокие горы, так же есть территории с равнинным рельефом. 4. не знаю.
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