1.Укажите наиболее специфичные черты географического положения дальнего востока. 2.Расскажите об исследователях Дальнего Востока,назовите и покажите географические объекты,носящие их имена. 3.Дайти характеристику рельефа Дальне...

Гость: Гость:

1.Окраина (восточная) Евразии, выход в Тихий океан, близость Японии, Китая, Мусонный климат, сейсмоопасная территория, удаленность от центра, протяженность с севера на юг - различия в климате. 2. не знаю. 3. рельеф в основном горный. Дальний восток расположен в сейсмическойзоне (землетрясения, цунами). На юге преобладают средневысотные и низкие горы, на полуострове Камчатка выделяются высокие горы, так же есть территории с равнинным рельефом. 4. не знаю.