Отрезок МК - диаметр окружности с центром О,а МР и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ

Геометрия
Отрезок МК - диаметр окружности с центром О,а МР и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если, отрезок МК - диаметр окружности с центром О,а МР и РК - равные хорды этой окружности, то угол РОМ равен 90 гр.
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