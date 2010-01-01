Число 111...111(2010 единиц)разделили на 3.Сколько нулей получилось в записи частного?
Математика
Число 111...111(2010 единиц)разделили на 3.Сколько нулей получилось в записи частного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из 5 едениц получается один 0 11111/3=3703 2010/5=402 числа 0
Гость:
11111/3=3703 2010/5=402 числа 0 Ответ : 402
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