Что такое пищевое взаимоотношение?
Биология
Что такое пищевое взаимоотношение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В целом, это все взаимоотношения, связанные с пищей, на этом строятся пищевые цепочки и связи. Или так ещё называею, когда разные особи по разному добывают пищу.Трудовая иерархия внутри семьи пчел, также создает между ними пищевые взаимоотношения.
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