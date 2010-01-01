Что такое пищевое взаимоотношение?

Биология
Что такое пищевое взаимоотношение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В целом, это все взаимоотношения, связанные с пищей, на этом строятся пищевые цепочки и связи.  Или так ещё называею,  когда разные особи по разному добывают пищу.Трудовая иерархия внутри семьи пчел, также создает между ними пищевые взаимоотношения.
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