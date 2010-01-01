велосепедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми 45км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью 34км/ч большк прежней.По дороге он сделал остановку на 45 мин. В результ...

Алгебра

велосепедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми 45км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью 34км/ч большк прежней.По дороге он сделал остановку на 45 мин. В результате велосипидист затратил на обратный путь столько же времени,сколько на путь столько же времени,сколько на пути из В в А. ответ дайте в км/ч.

Автор: Гость