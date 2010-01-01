велосепедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми 45км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью 34км/ч большк прежней.По дороге он сделал остановку на 45 мин. В результ...

Алгебра
велосепедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми 45км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью 34км/ч большк прежней.По дороге он сделал остановку на 45 мин. В результате велосипидист затратил на обратный путь столько же времени,сколько на путь столько же времени,сколько на пути из В в А. ответ дайте в км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-скорость велосипедиста из А в В х+34 - скорость из В в А 45мин=0,75ч 45/х=(45/х+34) + 0,75, общий знаменатель х(х+34) 45х+1530=45х+0,75х2+25,5х 0,15х2+5,1х-306=0 х=31,26(км/ч) - скорость велосипедиста    
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