Скажите пожалуйста у какого элемента больше выражены неметаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или мышьяка? Дайте обоснованный ответ на основании положения в ПС

Химия

Скажите пожалуйста у какого элемента больше выражены неметаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или мышьяка? Дайте обоснованный ответ на основании положения в ПС

Автор: Гость