Скажите пожалуйста у какого элемента больше выражены неметаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или мышьяка? Дайте обоснованный ответ на основании положения в ПС
Химия
Скажите пожалуйста у какого элемента больше выражены неметаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или мышьяка? Дайте обоснованный ответ на основании положения в ПС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) кислород б) фосфор они ближе к фосфору (он самый электроотрицательный) кислотные свойства у них наиболее выражены в реакцях они (как правило) выступают в роли окислителей
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