определить основу и окончание у слов: суфле, щи, пони, волчий, зимний, семеро, озеро, метро,повидло,будни, шасси, весенний,укушенный. и разобрать по составу слова: раскошелиться,разгуляться, покотание
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определить основу и окончание у слов: суфле, щи, пони, волчий, зимний, семеро, озеро, метро,повидло,будни, шасси, весенний,укушенный. и разобрать по составу слова: раскошелиться,разгуляться, покотание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
суфле:нет окончания,основа:суфлещи:окончание и (так как можно поставить в другую форму нет щей), основа:щпони:нет окончания,основа:пониволчий:окончание:ий,основа волчзимний:окончание ий,основа:зимнсемеро:окончание о,основа:семерозеро:окончание о,основа озерметро:нет окончания,основа метроповидло:нет окончания, основа повидлобудни: окончание и,основа будншасси:нет окончания, основа шассивесенний6 окончание ий, основа весеннукушенный окончание ый, основа укушеннраскошелиться:приставка рас,корень кошел, суффикс и,окончание ть,постфикс ся, основа - раскошели...ся.разгуляться: приставка раз,корень гул,суффикс я, окончание ть,постфикс ся, основа - разгуля...ся .покатание:приставка по,корень кат,суффиксы- а,ни,окончание е, основа - все слово без Е( без окончания).
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