Какая доля радиоактивных ядер некотрого элемента распадается за время, равное половине периода полураспада?
Физика
Какая доля радиоактивных ядер некотрого элемента распадается за время, равное половине периода полураспада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если период полураспада Т, а начальное кол-во ядер N, то через время nT останется (2^(-n))*N. подставляем вместо n одну вторую и получаем, что останется начальное кол-во ядер разделить на корень из двух. а распадется 1 минус 1/(корень из 2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Решить задачу. Яблоко,упав с высоты 5 метров,в определённый момент времени обладает кинетической энергией,в два раза большей,чем потенциальная энер...
Русский язык
определить основу и окончание у слов: суфле, щи, пони, волчий, зимний, семеро, озеро, метро,повидло,будни, шасси, весенний,укушенный. и разобрать п...
Геометрия
1)Один из смежных углов в 5 раз больше другого.Найдите эти углы. 2)один из смежныш углов в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.
Химия
Скажите пожалуйста у какого элемента больше выражены неметаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или мышьяка? Дайте обосн...