Какая доля радиоактивных ядер некотрого элемента распадается за время, равное половине периода полураспада?

Гость: Гость:

если период полураспада Т, а начальное кол-во ядер N, то через время nT останется (2^(-n))*N. подставляем вместо n одну вторую и получаем, что останется начальное кол-во ядер разделить на корень из двух. а распадется 1 минус 1/(корень из 2)