Какая доля радиоактивных ядер некотрого элемента распадается за время, равное половине периода полураспада?

Физика
Какая доля радиоактивных ядер некотрого элемента распадается за время, равное половине периода полураспада?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если период полураспада Т, а начальное кол-во ядер N, то через время nT останется (2^(-n))*N. подставляем вместо n одну вторую и получаем, что останется начальное кол-во ядер разделить на корень из двух. а распадется 1 минус 1/(корень из 2)
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