Решить задачу. Яблоко,упав с высоты 5 метров,в определённый момент времени обладает кинетической энергией,в два раза большей,чем потенциальная энергия.Определить: а)скорость яблока.(б)высоту,на которой находится яблоко в этот м...

Физика

Решить задачу. Яблоко,упав с высоты 5 метров,в определённый момент времени обладает кинетической энергией,в два раза большей,чем потенциальная энергия.Определить: а)скорость яблока.(б)высоту,на которой находится яблоко в этот момент.

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