Решить задачу. Яблоко,упав с высоты 5 метров,в определённый момент времени обладает кинетической энергией,в два раза большей,чем потенциальная энергия.Определить: а)скорость яблока.(б)высоту,на которой находится яблоко в этот м...
Физика
Решить задачу. Яблоко,упав с высоты 5 метров,в определённый момент времени обладает кинетической энергией,в два раза большей,чем потенциальная энергия.Определить: а)скорость яблока.(б)высоту,на которой находится яблоко в этот момент.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
применим закон сохранения энергии,и получим: Е = m·g·H Е = Т+П T = 2·П Е = 2·П + П = 3·П П = m·g·h m·g·H = 3·m·g·h h = H / 3 = 5 / 3 = 1,67 м T = 2·П = 2·m·g·h = 2·m·g·H / 3 = m·v² / 2 v = √(4·g·H / 3) = 8,1 м/с
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