Комолость у крупного рогатого скота доминирует над рогатостью. комолый бык Васька был скрешен с тремя кровями. От скрешения с рогатой коровой зорькой родился рогатый теленок, с рогатой коровой буренкой- комолый.От скпешения с к...
Биология
Комолость у крупного рогатого скота доминирует над рогатостью. комолый бык Васька был скрешен с тремя кровями. От скрешения с рогатой коровой зорькой родился рогатый теленок, с рогатой коровой буренкой- комолый.От скпешения с комолой коровой звездочкой родился рогатый теленок.Каковы генотипы всех животных,учавствовших в скрешении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А -комолый, а рогат. Бык Вася : Аа, Зорька:аа Буренка аа Звездочка Аа это можно определить и без скрещивания, т.к. видно по условию.
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