Комолость у крупного рогатого скота доминирует над рогатостью. комолый бык Васька был скрешен с тремя кровями. От скрешения с рогатой коровой зорькой родился рогатый теленок, с рогатой коровой буренкой- комолый.От скпешения с к...

Биология

Комолость у крупного рогатого скота доминирует над рогатостью. комолый бык Васька был скрешен с тремя кровями. От скрешения с рогатой коровой зорькой родился рогатый теленок, с рогатой коровой буренкой- комолый.От скпешения с комолой коровой звездочкой родился рогатый теленок.Каковы генотипы всех животных,учавствовших в скрешении?

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