Морфологический разбор частиц: Пусть, пускай, бы.
Русский язык
Морфологический разбор частиц: Пусть, пускай, бы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частицы ПУСКАЙ (разговорная) и стилистически нейтральная ПУСТЬ относятся к особой группе частиц. По происхождению являются формой 2-го лица единственного числа повелительного наклонения от глаголов ПУСКАТЬ и ПУСТИТЬ соответственно. Употребляются с глаголами для выражения согласия, приказания (пускай войдет) или в значении "ладно, хорошо" (пусть, я согласен).
Гость:
формоормообразующие – служат для образования грамматических форм: повелительного наклонения глагола: пусть, пускай условного наклонения глагола: бы,
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