В треугольнике MNK MN=6см, MK= 8см, NK=10см. Докажите, что MK- отрезок касательной, проведенной из точки K и окружности с центром в точке N и радиуса, равным 6см.
Геометрия
В треугольнике MNK MN=6см, MK= 8см, NK=10см. Докажите, что MK- отрезок касательной, проведенной из точки K и окружности с центром в точке N и радиуса, равным 6см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот треугольник MNK - прямоугольный, один из тех. стороны которых принадлежат так называемым Пифагоровым тройкам. В этом треугольнике ( египетском) отношение сторон равно 3:4:5 Угол М прямой. Поскольку радиус окружности будет равен MN=6см, МК, как перпендикулярная к радиусу, будет отрезком касательной к этой окружности .
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