какие изменения произошли после отмены крепостного права?

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В результате проведении реформы начал активно развиваться капиталистический уклад не только в России, но и на Смоленщине тоже. Сельское хозяйство активно развивалось в производстве товаров; промышленность проходила стадию переворота; большое количество рабочей силы уже превратилась в наемный труд. Реформа подорвала все основные устои как крепостнического, так и натурального укладов. Следовательно, историческое значение реформы состояло в замене способа эксплуатации и в подрыве тем самым основ барщинного хозяйства. Реформа представляла определенный шаг в направлении к капитализму. Реформа получилась не такой, о какой мечтали Кавелин, Герцен и Чернышевский. Построенная на тяжелых компромиссах, она учитывала интересы помещиков гораздо более чем крестьян. Земли у крестьян стало меньше, чем было до реформы. Крестьяне должны были платить помещику оброк, либо отрабатывать барщину. Выкупные платежи, которое правительство в течении многих лет выкачивало из деревни, забирали все накопления в крестьянском хозяйстве, мешали ему перестроиться и приспособиться к рыночной экономике, удерживали русскую деревню в состоянии нищеты. Не то чтобы на «пятьсот лет», а всего лишь примерно на двадцать хватало ее положительного заряда. Крестьянская реформа 1861 года имела огромное историческое значение. Она открыла перед Российской Империей новые перспективы, создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Страна уверенно вступила на путь капиталистического развития. После реформы от 19 февраля 1861 года, помещичьи крестьяне перестали считаться собственностью. Отныне их нельзя было продавать, дарить, покупать, переселять по произволу владельца. Правительство объявило бывших крепостных «свободными сельскими обывателями», присвоило им гражданские права - свободу вступления в брак, право самостоятельного заключения договоров и ведения судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя.