Помогите пожалуйста! Периметр равнобедренного треугольника равен 11 см. Длины всех сторон выражены целыми числами. Найдите все возможные значения длин его сторон.

Геометрия

Помогите пожалуйста! Периметр равнобедренного треугольника равен 11 см. Длины всех сторон выражены целыми числами. Найдите все возможные значения длин его сторон.

Автор: Гость