Рассчитайте энергию связи ядра углерода 12/6C
Физика
Рассчитайте энергию связи ядра углерода 12/6C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
деффект масс = 6*mp+6*mn-mc, где mp, mn и mc соответственно массы протона, нейтрона и данного изотопа углерода 6*1,00728+6*1,00866-12=0.09564 а.е.м. переводим а.е.м. в МэВ и Дж 0.09564 а.е.м. = 0.09564*931 МэВ = 89.04084 МэВ = 89.04084*1,6*10^(-13) Дж = 1.42465344*10^(-11) Дж
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