4. Развернутый угол AMF разделен лучом МС на два угла АМС и CMF. Найдите градусные меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла CMF. 5. Из вершины развернутого угла DKP проведены его биссектриса КВ и луч КМ так, что ВКМ = ...
Математика
4. Развернутый угол AMF разделен лучом МС на два угла АМС и CMF. Найдите градусные меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла CMF. 5. Из вершины развернутого угла DKP проведены его биссектриса КВ и луч КМ так, что ВКМ = 38. Какой может быть градусная мера угла DKM ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Угол АМС=120, СМF= 60 градусов.
Гость:
х-угол СМF 2х - угол АМС х+2х=180 3х=180 х=60град - уголСМF 180-60=120 град - угол АМС Развернутый угол=180град Биссектриса КВ делит его на прямых угла = 90град < DKB=90град
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