В 2 БОЧКАХ БЫЛО 725 ЛИТРОВ. ИЗ 1 БОЧКИ ВЗЯЛИ 1/3 БЕНЗИНА , ИЗ ДРУГОЙ 2/7 БЕНЗИНА , В НИХ ОСТАЛОСЬ ПОРОВНУ БЕНЗИНА. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЫЛО В КАЖДОЙ БОЧКЕ?

Математика

В 2 БОЧКАХ БЫЛО 725 ЛИТРОВ. ИЗ 1 БОЧКИ ВЗЯЛИ 1/3 БЕНЗИНА , ИЗ ДРУГОЙ 2/7 БЕНЗИНА , В НИХ ОСТАЛОСЬ ПОРОВНУ БЕНЗИНА. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЫЛО В КАЖДОЙ БОЧКЕ?

Автор: Гость