В 2 БОЧКАХ БЫЛО 725 ЛИТРОВ. ИЗ 1 БОЧКИ ВЗЯЛИ 1/3 БЕНЗИНА , ИЗ ДРУГОЙ 2/7 БЕНЗИНА , В НИХ ОСТАЛОСЬ ПОРОВНУ БЕНЗИНА. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЫЛО В КАЖДОЙ БОЧКЕ?

Математика
В 2 БОЧКАХ БЫЛО 725 ЛИТРОВ. ИЗ 1 БОЧКИ ВЗЯЛИ 1/3 БЕНЗИНА , ИЗ ДРУГОЙ 2/7 БЕНЗИНА , В НИХ ОСТАЛОСЬ ПОРОВНУ БЕНЗИНА. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЫЛО В КАЖДОЙ БОЧКЕ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3х=(725-х)-2/7*(725-х) Домножаем обе части уравнения на 21: 14х=21*(725-х)-6*(725-х) 14х=15225-21х-4350+6х 14х+21х-6х=15225-4350 29х=10875 х=10875:29 х=375л-было в первой бочке. 725-375=350л-было во второй бочке. ОТВЕТ: 375л., 350л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4. Развернутый угол AMF разделен лучом МС на два угла АМС и CMF. Найдите градусные меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла CMF. 5. Из верш...
Ответить
Английский язык
Помогите поставить время и зделать  5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к подлежашиму) I have seen her to...
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста! Периметр равнобедренного треугольника равен 11 см. Длины всех сторон выражены целыми числами. Найдите все возможные значения д...
Ответить
Физика
Рассчитайте энергию связи ядра углерода 12/6C
Ответить
Химия
Наверное глупый вопрос. Но почему в SO2- H2SO3 -Na2SO3 степень окисления серы всегда +4.
Ответить