В 2 БОЧКАХ БЫЛО 725 ЛИТРОВ. ИЗ 1 БОЧКИ ВЗЯЛИ 1/3 БЕНЗИНА , ИЗ ДРУГОЙ 2/7 БЕНЗИНА , В НИХ ОСТАЛОСЬ ПОРОВНУ БЕНЗИНА. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЫЛО В КАЖДОЙ БОЧКЕ?
Математика
В 2 БОЧКАХ БЫЛО 725 ЛИТРОВ. ИЗ 1 БОЧКИ ВЗЯЛИ 1/3 БЕНЗИНА , ИЗ ДРУГОЙ 2/7 БЕНЗИНА , В НИХ ОСТАЛОСЬ ПОРОВНУ БЕНЗИНА. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЫЛО В КАЖДОЙ БОЧКЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3х=(725-х)-2/7*(725-х) Домножаем обе части уравнения на 21: 14х=21*(725-х)-6*(725-х) 14х=15225-21х-4350+6х 14х+21х-6х=15225-4350 29х=10875 х=10875:29 х=375л-было в первой бочке. 725-375=350л-было во второй бочке. ОТВЕТ: 375л., 350л.
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