Предки крокодилов были сухопутными животными
Биология
Предки крокодилов были сухопутными животными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предки крокодилов были сухопутными животными,потму,что у них есть лёгкие ,четырёхкамерное сердце и размножаются крокодилы на суше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Политика "гласности" проявилась в: 1)реабилитации государственных деятелей 1920-1930гг. 2)процессе десталинизации советского общества 3)ослабление ...
Математика
В 2 БОЧКАХ БЫЛО 725 ЛИТРОВ. ИЗ 1 БОЧКИ ВЗЯЛИ 1/3 БЕНЗИНА , ИЗ ДРУГОЙ 2/7 БЕНЗИНА , В НИХ ОСТАЛОСЬ ПОРОВНУ БЕНЗИНА. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЫЛО В КАЖДОЙ БОЧКЕ?
Математика
4. Развернутый угол AMF разделен лучом МС на два угла АМС и CMF. Найдите градусные меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла CMF. 5. Из верш...
Английский язык
Помогите поставить время и зделать 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к подлежашиму) I have seen her to...