твір мініатюра чи добре коли людина є хитрою

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Хитрість - дещо двояке значення. Хитра людина може не тільки викрутитись з будь якого становища, але й нашкодити не тільки собі а і оточуючим. Хитрість - це в першу чергу показник розуму, але в міру. Іноді це може перерости в брехню. Варто запам`ятати, що хитра людина це добре лише тоді коли ця якість використовується не на шкоду і в розумній мірі. В іншому випадку хитрість може привести до неприємних наслідків.