в магазине за 2 дня продали 24кг конфет.в первый день продали 5 коробок,а во второй день 3 коробки.сколько килограмов конфет продали отдельно каждого дня,если масса коробок одинаковая
Математика
в магазине за 2 дня продали 24кг конфет.в первый день продали 5 коробок,а во второй день 3 коробки.сколько килограмов конфет продали отдельно каждого дня,если масса коробок одинаковая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 + 3 = 8 коробок всего 2) 24 : 8 = 3 кг конфет в 1 коробке 3) 5 х 3 = 15 кг продали в 1 день 4) 3 х 3 = 9 кг продали во 2 день
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