в магазине за 2 дня продали 24кг конфет.в первый день продали 5 коробок,а во второй день 3 коробки.сколько килограмов конфет продали отдельно каждого дня,если масса коробок одинаковая

Математика

в магазине за 2 дня продали 24кг конфет.в первый день продали 5 коробок,а во второй день 3 коробки.сколько килограмов конфет продали отдельно каждого дня,если масса коробок одинаковая

Автор: Гость