Сколько минут гулял Петя, если 4/5 от 25 мин. составляет 1/6 продолжительности его прогулки?

Математика
Сколько минут гулял Петя, если 4/5 от 25 мин. составляет 1/6 продолжительности его прогулки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 от 25 мин равно 20 мин. 25/5*4=20   20 мин это 1/6 от продолжительности, следовательно 20*6=120 минут(2 часа)
Гость:
(25:5*4)*6=120 (мин)-продолжительность прогулки Ответ: 120 минут.
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