Сколько минут гулял Петя, если 4/5 от 25 мин. составляет 1/6 продолжительности его прогулки?

Математика

Сколько минут гулял Петя, если 4/5 от 25 мин. составляет 1/6 продолжительности его прогулки?

Автор: Гость