Сколько минут гулял Петя, если 4/5 от 25 мин. составляет 1/6 продолжительности его прогулки?
Математика
Сколько минут гулял Петя, если 4/5 от 25 мин. составляет 1/6 продолжительности его прогулки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 от 25 мин равно 20 мин. 25/5*4=20 20 мин это 1/6 от продолжительности, следовательно 20*6=120 минут(2 часа)
Гость:
(25:5*4)*6=120 (мин)-продолжительность прогулки Ответ: 120 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 11 см. Длины всех сторон выражены целыми числами. Найдите все возможные значения длин его сторон.
Математика
в магазине за 2 дня продали 24кг конфет.в первый день продали 5 коробок,а во второй день 3 коробки.сколько килограмов конфет продали отдельно каждо...