сочинение рассуждение про храбрость и трусость помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Я считаю что каждый человек храбрый,но каждый по своему. Храбрость -это одна из важнейших черт характера человека.Храбрость бывает разною. Например: мальчик не очень сильный, заступился за девочку, к которой пристали два олуха.Или полез бы ты по тонкому льду спасать того, кто провалился туда.Не каждый человек способен на такой поступок,а только храбрый.Уверенность в себе и своей правоте придают человеку смелость и отгоняет страх. Но еще бывает такое что храброе сердце находится у робкого,застенчивого,незаметного человека тогда проявляется сила духа.Храбрость – это не отсутствие страхов , а готовность во преки им поступить так как нужно. Экстрималы, говорят что они храбрые, что они могут прыгнуть с парашутом, влезть на гору, что они не боятся умереть но это не есть храбрость - это дурость. Я думаю что храбрость – это когда ты делаешь то что считаеш необходимым ни смотря ни на что. А те кто занимаются экстримом для того что бы их считали храбрыми всего лишь пытаются покозать себя , выделится. Храбрые не тыкают всем в лицо какие они храбрые. Часто бывает что робкий застеньчивый человек бывает очень храбрым и сильным духом человеком. Я считаю чтобы быть храбрым человеком нужна большая сила воли,много терпения,настойчивость,принимать твердые решения и идти до конца в своих начинаниях.