периметр прямоугольника 11дм 4 см а длина 3дм 2 см найди длину второй стороны этого прямоугольника
Математика
периметр прямоугольника 11дм 4 см а длина 3дм 2 см найди длину второй стороны этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2a+2b 3дм 2см+3дм 2 см= 6дм 4см 11дм4см-6дм4см=5дм 5дм:2=2дм 5 см
Гость:
11 дм 4 см=114см 3 дм 2 см=32см 2*(32+х)=114 32+х=114:2 32+х=57 х=57-32 х=25см 25см=2дм 5 см
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