периметр прямоугольника 11дм 4 см а длина 3дм 2 см найди длину второй стороны этого прямоугольника

Математика

периметр прямоугольника 11дм 4 см а длина 3дм 2 см найди длину второй стороны этого прямоугольника

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