№1 Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100. Найти градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность. №2 Радиус описанной около равностороннего треугольника окружности равен 8...

Українська література

№1 Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100. Найти градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность. №2 Радиус описанной около равностороннего треугольника окружности равен 8 см. Найти периметр этого треугольника и радиус вписанной окружности. №3 Сторона ромба равно 50 см, а одна из диагоналей - 60 см. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.

Автор: Гость