№1 Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100. Найти градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность. №2 Радиус описанной около равностороннего треугольника окружности равен 8...
Українська література
№1 Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100. Найти градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность. №2 Радиус описанной около равностороннего треугольника окружности равен 8 см. Найти периметр этого треугольника и радиус вписанной окружности. №3 Сторона ромба равно 50 см, а одна из диагоналей - 60 см. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.угол равен половине дуги на которую опирается,следовательно дуга на которую опирается угол при вершине=200градусов углы при основании равны 40градусов,т.к. 180-100\2 значит,дуги на которые опираются эти углы по 80 градусов
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