Для откачивания воды из резервуара имеется четыре насоса.Если включить первый,второй и третий насосы,то работа будет выполнена за 10 мин.если включить первый,третий и четвертый насосы,то та же работа будет выполнена за 12 мин.Е...

Алгебра

Для откачивания воды из резервуара имеется четыре насоса.Если включить первый,второй и третий насосы,то работа будет выполнена за 10 мин.если включить первый,третий и четвертый насосы,то та же работа будет выполнена за 12 мин.Если же будут работать только два насоса ,второй и четвертый,то работа будет выполнена за 15 мин.За какое время можно откачать воду из резервуара при помощи всех четырех насосов

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