Для откачивания воды из резервуара имеется четыре насоса.Если включить первый,второй и третий насосы,то работа будет выполнена за 10 мин.если включить первый,третий и четвертый насосы,то та же работа будет выполнена за 12 мин.Е...
Алгебра
Для откачивания воды из резервуара имеется четыре насоса.Если включить первый,второй и третий насосы,то работа будет выполнена за 10 мин.если включить первый,третий и четвертый насосы,то та же работа будет выполнена за 12 мин.Если же будут работать только два насоса ,второй и четвертый,то работа будет выполнена за 15 мин.За какое время можно откачать воду из резервуара при помощи всех четырех насосов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х1-объем воды, откачиваемый в 1 мин первым насосом, аналогично х2, х3, х4 V-объем резервуара тогда (х1+х2+х3)=V/10 (х1+х3+х4)=V/12 (х2+х4)=V/15 Если сложить правые и левые части, то 2*(х1+х2+х3+х4)=V(6+5+4)/60 х1+х2+х3+х4=V/8 Ответ за 8 мин
Гость:
Объём работы примем за 1. 1/х - производительность 1 насоса. 1/у - производительность 2 насоса. 1/а - производительность 3 насоса. 1/с - производительность 4 насоса. Получим систему: 1/х+1/у+1/а=1/10 1/х+1/а+1/с=1/12 1/у+1/с =1/15 Если сложить все 3 равенства получим: 2(1/х+1/у+1/а+1/с)=15/60 1/х+1/у+1/а+1/с=1/8 - общая производительность 4-х насосов. 1: 1/8 =8 (мин.) Ответ: за 8 минут.
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