Когда выполняются законы Менделя и закон Моргана?
Биология
Когда выполняются законы Менделя и закон Моргана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятностный характер генетических закономерностей. Все генетические закономерности носят статический характер.
Гость:
Законы Мендаля при независимом наследовании, при скрещивании чистых линий, при скрещивании гибридов, а Моргана при сцепленном наследовании.
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