какую роль играет объектив в фотоаппарате, если в камере-обскуре изображение получается без всяких линз? чем отличается настройка на резкость у глаза и фотоаппарата?  

Физика
какую роль играет объектив в фотоаппарате, если в камере-обскуре изображение получается без всяких линз? чем отличается настройка на резкость у глаза и фотоаппарата?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого обьектива есть свой зум(взависимости от цены). Зум же влияет на приблежение и отдаление картинки фотоаппарата.Также обьектив влияет на качество изображения.
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