какую роль играет объектив в фотоаппарате, если в камере-обскуре изображение получается без всяких линз? чем отличается настройка на резкость у глаза и фотоаппарата?

Физика

какую роль играет объектив в фотоаппарате, если в камере-обскуре изображение получается без всяких линз? чем отличается настройка на резкость у глаза и фотоаппарата?

Автор: Гость