какую роль играет объектив в фотоаппарате, если в камере-обскуре изображение получается без всяких линз? чем отличается настройка на резкость у глаза и фотоаппарата?
Физика
какую роль играет объектив в фотоаппарате, если в камере-обскуре изображение получается без всяких линз? чем отличается настройка на резкость у глаза и фотоаппарата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого обьектива есть свой зум(взависимости от цены). Зум же влияет на приблежение и отдаление картинки фотоаппарата.Также обьектив влияет на качество изображения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Мяч массой 20г брошен вертикально вверх. Определите работу силы тяжести при подъёме мяча на высоту 4 м.
Физика
Русский язык
антонимы к слову родина. ПППППППППППППППППППППООООООООООООООООООООЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ...
Математика
Укажите номера верных утверждений. 1) Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиусов, то эти окружности пересекаются....