антонимы к слову родина. ПППППППППППППППППППППООООООООООООООООООООЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙССССССССССССССССССССССССССССТТТТТТТ...
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антонимы к слову родина. ПППППППППППППППППППППООООООООООООООООООООЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙССССССССССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААААААААААААААА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
родина-чужбина......
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