сколько надо сжечь дизельного топлива, чтобы получить 210 * 10(8)"с 8степени" Дж теплоты?
Физика
сколько надо сжечь дизельного топлива, чтобы получить 210 * 10(8)"с 8степени" Дж теплоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=210* 10(8) дж Q= qm q - коэфф сгорания топлива найдешь в таблице в учебнике м= Q/q= 210* 10(8) дж/q все
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