Мяч массой 20г брошен вертикально вверх. Определите работу силы тяжести при подъёме мяча на высоту 4 м.
Физика
Мяч массой 20г брошен вертикально вверх. Определите работу силы тяжести при подъёме мяча на высоту 4 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=Flcos альфа, но в этой задаче он равен 1 А силы тяжести = -А=mgh=10*0.02*4=- 0.8 Дж
Гость:
Дано: Си: Решение: РАсчёты: m=20г =0,02кг A= Fd(1) A= 0,02кг * 10Н/кг * 4м = 0,8 Дж. h-4м F=mg(2) A=mgh _______ A-? Ответ: A=0,8 Дж.
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