С  каждым из данных слов существительных  составьте по два  предложения  так, чтобы в первом предложении существительное с (не) писалось слитно , а во втором случае -раздельно. (не) погода,(не) воля,(не) приятель, (не) вежливос...

Гость: Гость:

1.Сегодня непогода... Это-не погода, это-нечто другое... 2.устал я быть в неволе. Ему тперь грозит не воля, а тюрьма. 3.Ему было дозволено разговаривать со всеми невежливо. Она старалась говорить не вежливо, а крайне грубо. 4. Ее отругали за невнимательность. Она не внимательная, а рассеянная.