С каждым из данных слов существительных составьте по два предложения так, чтобы в первом предложении существительное с (не) писалось слитно , а во втором случае -раздельно. (не) погода,(не) воля,(не) приятель, (не) вежливос...
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С каждым из данных слов существительных составьте по два предложения так, чтобы в первом предложении существительное с (не) писалось слитно , а во втором случае -раздельно. (не) погода,(не) воля,(не) приятель, (не) вежливость,(не) внимательность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сегодня непогода... Это-не погода, это-нечто другое... 2.устал я быть в неволе. Ему тперь грозит не воля, а тюрьма. 3.Ему было дозволено разговаривать со всеми невежливо. Она старалась говорить не вежливо, а крайне грубо. 4. Ее отругали за невнимательность. Она не внимательная, а рассеянная.
Гость:
Непогода на улице . Не погода , а какой-то ужас.Неприятель поругался со мной.Он не приятель , а хороший человек. Невежливость , это не красиво.Это не вежливость, а наоборот. Ошибка из-за невнимательности .
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