С  каждым из данных слов существительных  составьте по два  предложения  так, чтобы в первом предложении существительное с (не) писалось слитно , а во втором случае -раздельно. (не) погода,(не) воля,(не) приятель, (не) вежливос...

Русский язык
С  каждым из данных слов существительных  составьте по два  предложения  так, чтобы в первом предложении существительное с (не) писалось слитно , а во втором случае -раздельно. (не) погода,(не) воля,(не) приятель, (не) вежливость,(не) внимательность.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сегодня непогода... Это-не погода, это-нечто другое... 2.устал я быть в неволе. Ему тперь грозит не воля, а тюрьма. 3.Ему было дозволено разговаривать со всеми невежливо. Она старалась говорить не вежливо, а крайне грубо. 4. Ее отругали за невнимательность. Она не внимательная, а рассеянная.
Гость:
Непогода на улице . Не погода , а какой-то ужас.Неприятель поругался со мной.Он не приятель , а хороший человек. Невежливость , это не красиво.Это не вежливость, а наоборот. Ошибка из-за невнимательности . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
решите систему уравнений 21х+4у=1 7х+4у=3
Ответить
Математика
за 2 дня до киоска привезли 65груш.первого дня привезли 3 ящика,а второго 2 ящика.сколько колограмов груш привезли отдельно каждого дня,если масса ...
Ответить
Физика
какую роль играет объектив в фотоаппарате, если в камере-обскуре изображение получается без всяких линз? чем отличается настройка на резкость у гла...
Ответить
Физика
Мяч массой 20г брошен вертикально вверх. Определите работу силы тяжести при подъёме мяча на высоту 4 м.
Ответить
Физика
сколько надо сжечь дизельного топлива, чтобы получить 210 * 10(8)"с 8степени" Дж теплоты?
Ответить