решите систему уравнений 21х+4у=1 7х+4у=3

Алгебра
решите систему уравнений 21х+4у=1 7х+4у=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отнять 14x=-2 x=-1/7 -1/7*7-3=-4y y=1                                                                                                              
Гость:
умножаем обе части 21х+4у=1умножаем на 1 7х+4у=3 умножаем на -1 получаем систему:  21х+4у=1  -7x-4y=-3 пользуемся методом сложения,где 4y и -4y сокращаются  остаётся:  14x=-2 x=-2/14 x=-1/7   подставляем этот y во второе уравнение:  7*(-1/7)+4y=3 -1+4y=3 4y=4 y=4/4 y=1   Ответ:(1/7;1)
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