решите систему уравнений 21х+4у=1 7х+4у=3

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умножаем обе части 21х+4у=1умножаем на 1 7х+4у=3 умножаем на -1 получаем систему: 21х+4у=1 -7x-4y=-3 пользуемся методом сложения,где 4y и -4y сокращаются остаётся: 14x=-2 x=-2/14 x=-1/7 подставляем этот y во второе уравнение: 7*(-1/7)+4y=3 -1+4y=3 4y=4 y=4/4 y=1 Ответ:(1/7;1)